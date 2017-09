Naakte man fietst door het Mastbos in Breda

BREDA - De politie heeft donderdagmiddag een naakte man op een fiets aangehouden in het Mastbos in Breda. Hij zou dit al vaker gedaan hebben.

Een vrouw die de man zag rijden, fietste achter hem aan en belde de politie. Agenten konden de schennispleger uiteindelijk aanhouden op de Bouvignelaan. De 59-jarige man is weer opgenomen in de zorginstelling waar hij verbleef.



De politie houdt een oogje in het zeil in het Mastbos, sinds daar vorige week een vrouw werd aangerand.