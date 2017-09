Michael van Gerwen in de zeik genomen door nieuwe sponsor van Premier League Darts

VLIJMEN - De grootste fans naast het dartbord op het podium, het logo van Unibet op zijn hoofd geplakt tijdens wedstrijden en de zaal binnenkomen op een paard. Michael van Gerwen ziet de voorstellen van de nieuwe sponsor van de Premier League Darts niet echt zitten.

Het online gokbedrijf Unibet nodigde Mighty Mike en Peter Wright uit voor een gesprek. Met een nieuwe sponsor zouden er namelijk wat dingen veranderen tijdens de wedstrijden. Wat de darter uit Vlijmen niet wist, is dat Unibet nu niet bepaald serieus was.



Vertegenwoordigers van het bedrijf legden hem de ideeën voor, maar op enthousiasme van Van Gerwens kant hoeven ze niet te rekenen. Een 180 vieren door een ‘U’ met zijn armen te vormen in de lucht? “Dan gooi ik voortaan wel 177’s.” En ook een lederhose dragen op het podium in Duitsland zit er niet in. “No chance.”Het gesprek met hem en Peter Wright, die overigens wel enthousiast was, is vastgelegd met verborgen camera’s. Als Van Gerwen hoort dat het allemaal een grap was, is hij behoorlijk opgelucht. “Ik had het moeten weten”, zegt hij.