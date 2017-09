Jürgen Locadia in definitieve selectie Oranje

NOORDWIJK - Jürgen Locadia is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de beslissende WK-kwalificatie-interlands tegen Wit-Rusland en Zweden. Locadia maakte vorig weekend grote indruk door vier treffers voor zijn rekening te nemen tijdens de uitwedstrijd van PSV tegen FC Utrecht.

Naast Locadia zijn ook zijn PSV-teamgenoten Jeroen Zoet en Marco van Ginkel geselecteerd. Ook Ossenaar Vincent Janssen is erbij tegen Wit-Rusland en Zweden. De spits komt bij het Turkse Fenerbahce weer aan voetballen toe heeft daar ook het doel weer gevonden.



Geen Van Dijk

Bredanaar Virgil van Dijk ontbreekt. Van Dijk was een vaste waarde in Oranje, maar hij kampt nu met een gebrek aan wedstrijdritme. Omdat hij aasde op een transfer weigerde hij lange tijd te spelen voor zijn ploeg Southampton.



Vanwege een gebrek aan wedstrijdritme is ook Wesley Sneijder niet opgeroepen. Andere vaste waarden zoals Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Robin van Persie en Quincy Promes zijn geblesseerd.



Ajacied Klaas-Jan Huntelaar, die wel in de voorselectie zat, kreeg uiteindelijk toch geen uitnodiging van bondscoach Dick Advocaat.



Advocaat kwam vrijdagmiddag, tijdens zijn persgeprek, nog even terug op de vorige WK-kwalificatie-interland van het Nederlands elftal, tegen Bulgarije . Die won Nederland ruim, maar na afloop was hij boos op zijn assistent Ruud Gullit. Die had beelden gemaakt vanuit de kleedkamer en die openbaar gemaakt.Grote vraag was of Gullit na de komende twee interlands wel mag filmen in de kleedkamer. "Als we het WK halen wel", glimlachte Advocaat. "Anders niet..."