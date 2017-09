De angsten van regisseur Martin Koolhoven zijn goud waard

EINDHOVEN - De film Brimstone van regisseur en scenarioschrijver Martin Koolhoven uit Asten is genomineerd voor negen gouden kalveren. Vrijdagavond is de uitreiking van de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. "Ik ga vandaag wat rondhangen in afwachting van de gouden kalveren", zegt Koolhoven.

"Alleen voor de mannenlijke en vrouwelijke hoofdrol is geen nominatie, maar dat komt omdat het geen Nederlandse acteurs zijn. Die vallen bij voorbaat buiten de boot." Martin zegt het zonder arrogantie, maar vol trots.