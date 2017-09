Vijf redenen waarom het OM motorclub Satudarah wil verbieden

DEN HAAG - Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag de rechtbank Den Haag gevraagd om motorclub Satudarah te verbieden. Om het verzoek kracht bij te zetten, heeft het OM nog eens talloze strafbare feiten die leden van de motorclub hebben gepleegd opgesomd. Hier vijf Brabantse veroordelingen.

1. De striptent in Eindhoven

Drie mannen die verdacht werden van poging tot afpersing van een uitbaatster van stripteasetent Poezy Lounge in Eindhoven werden twee jaar geleden veroordeeld tot één jaar celstraf en taakstraffen van 240 uur.



Een 27-jarige man uit Son, een 33-jarige man uit Eindhoven en een 36-jarige man uit Cuijk hadden gedreigd dat de zaak zou worden overgenomen door motorclub Satudarah. Een van de mannen is lid van de motorclub. Ze zouden daarbij hebben gedreigd de vrouw, haar partner en haar kinderen iets aan te doen.



2. Zware mishandeling op Fort Oranje

Tien leden van Satudarah in Zundert zijn in 2012 voor de rechtbank in Breda veroordeeld tot celstraffen tot 4,5 jaar. Zij werden onder meer schuldig bevonden aan zware mishandeling, bedreiging, drugs- en wapenbezit.



Hoofdverdachte Johannes K., het brein achter de mishandeling bij Fort Oranje in Rijsbergen, kreeg achttien maanden cel opgelegd. Bij de mishandeling op 23 augustus 2011 werden twee mannen afgetuigd met een zware zaklamp. Zij raakten daarbij zwaargewond.



3. Drugs, wapens en mishandeling door een Bosschenaar

Een 21-jarige man uit Den Bosch is twee jaar geleden veroordeeld tot drie jaar cel wegens een mishandeling en het bezit van veel drugs en wapens. Zo had hij een handgranaat.



4. Chauffeur van de biertaxi in Eindhoven

Ronny Bons van de biertaxi in Eindhoven trof twee jaar geleden verkeerde klanten, onder wie een lid van Satudarah. Hij werd bij de levering van de bestelling uit het niets zwaar mishandeld.





5. Stamkroeg Satudarah in Tilburg op slot

De stamkroeg van motorclub Satudarah aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg ging in augustus voor zes weken op slot. De rechter heeft de gemeente Tilburg toestemming gegeven om het café te sluiten vanwege de vondst van twee messen en ongeveer twintig zakjes met restanten cocaïne, tijdens een grote inval van de politie eind maart.



Verklaring

Het Openbaar Ministerie stelt dat Satudarah een gewelddadig imago cultiveert dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie, structureel criminaliteit pleegt en faciliteert en een subcultuur van wetteloosheid heeft gecreëerd voor zijn leden. Zo hebben verschillende bestuursleden in interviews verteld dat bij de club alleen kindermisbruik niet wordt geaccepteerd.



Satudarah heeft diverse afdelingen in Brabant. In Tilburg zitten er zelfs twee chapters. Er was sprake van dat het verzoek van het OM bij de rechtbank in Breda zou worden ingediend, maar er is gekozen voor Den Haag, omdat Satudarah is opgericht in Moordrecht (Zuid-Holland).