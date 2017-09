PSV wil een spaarpotje, maar moet eerst spelers verkopen [ANALYSE]

EINDHOVEN - Van een berg schulden naar een goedgevuld spaarpotje. Dat is het ultieme doel van PSV-directeur Toon Gerbrands. Voor het eerst lijkt dat doel binnen handbereik, maar er zijn nogal wat beren op de weg.

Trots verkondigt Gerbrands vrijdag in ieder interview dat PSV de afgelopen twee jaar twintig miljoen euro heeft afgelost op de schuld. Over drie jaar moet die schuld helemaal zijn afgelost. Dan staat alleen nog een investering van het Partnerfonds open, die pas vanaf 2026 moet worden afgelost.



Spaarpotje voor extra uitgaven

Dan komt het moment waar Gerbrands naar uitkijkt: dat PSV een spaarpotje kan gaan opbouwen, om in te zetten als het nodig is. Bijvoorbeeld om nét wat extra geld uit te kunnen geven aan een speler.



Maar makkelijk wordt het niet om die schuld helemaal weg te werken en dat spaarpotje op te bouwen. De afgelopen twee jaren ging het aflossen makkelijk, maar dat kwam vooral door de deelname aan de Champions League. Die deelname leverde alleen al afgelopen seizoen 24 miljoen euro op. Als je daar de extra kosten vanaf trekt die PSV maakte vanwege de Champions Leauge, hou je netto nog steeds meer dan 10 miljoen euro over.



Europees voetbal onzeker

In de begroting blijft PSV de komende jaren rekening houden met deelname aan de groepsfase van de Europa League. Dat leek tot nu toe behoudend. Immers: bij deelname aan de Champions League komen er miljoenen extra binnen. Maar deze zomer bewees PSV dat ook Europa League-deelname geen zekerheidje meer is.



Door de wegzakkende positie van Nederland op de UEFA-ranglijst moeten clubs vaker voorrondes voor Europees voetbal spelen. Het zou dus zomaar kunnen dat PSV de komende jaren vaker Europees voetbal misloopt, met alle financiële gevolgen van dien. En de bonusjaren, waarin Champions League-deelname net als de afgelopen seizoenen extra miljoenen oplevert, worden door die voorrondes ook zeldzamer.



Sponsorinkomsten stijgen niet

Ook op sponsorgebied gaat niet alles bij PSV zoals men het zou willen. De sponsorinkomsten liepen afgelopen seizoen licht terug. Eigenlijk zou je, vanwege de economische groei in de regio, een stijging verwachten. Maar die groei zit vooral in de business-to-business-hoek: bedrijven die zich niet zozeer op consumenten richten en dus minder geneigd zijn om een voetbalclub te sponsoren.



PSV heeft nog steeds geen nieuwe rugsponsor (waarde: zo'n acht ton). En na het vertrek van commercieel manager Peter Rovers mist de club een commercieel uithangbord. Dat laatste gaat veranderen, vertelde Gerbrands vrijdag. Komende maand hoopt hij een nieuwe commercieel directeur binnen te halen.



Spelers verkopen dit seizoen

Ook op de korte termijn moet er nog wat gebeuren. Voor dit seizoen zit PSV nog met een tekort van zo'n vijf miljoen, vanwege de vroege uitschakeling in de Europa League.



Gerbrands is duidelijk: dat tekort moet weggepoetst worden door de verkoop van spelers in de komende transferperiodes.