Vuurwapengevaarlijke Luciano die uit jeugdinrichting ontsnapte is weer opgepakt

BREDA - De 19-jarige Luciano Armando Dijkman is donderdag in Amsterdam aangehouden. De jongeman stond op de Nationale Opsporingslijst omdat hij op 6 juni tijdens begeleid verlof uit jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda de benen nam.

Dijkman werd opgepakt bij controle van een groep mensen die door de politie verdacht werden van betrokkenheid bij een woninginbraak.



Valse naam

Daar gaf Dijkman een valse naam op en probeerde hij te vluchten. Na een tip van bewoners kon hij toch worden aangehouden in de Jacob van Maerlantstraat in Amsterdam.



Hij zit inmiddels weer vast in de jeugdinrichting in Breda waar hij in 2015 werd geplaatst nadat hij als minderjarige schuldig werd bevonden aan het plegen van twee gewapende overvallen.