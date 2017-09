Kittens zetten speelgoedwinkel op stelten

KAATSHEUVEL - Drie kittens hebben de Intertoys in Kaatsheuvel vrijdagmiddag op stelten gezet. De brandweer moest uiteindelijk komen om een van de diertjes uit het plafond te halen.

Het plafond in de winkel bestaat uit verschillende platen. Het katje was hier opgeklommen en verdween tussen de schotten. De twee andere dieren waren al door medewerkers van de speelgoedzaak gevangen.



Naar asiel

Het personeel heeft geen idee waar de kittens vandaan komen en hoe ze opeens in de winkel terechtkwamen. De beestjes zijn opgevangen door een asiel in de buurt.