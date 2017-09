PSV-fans waren héél kritisch over hun club op Twitter, maar na deze bijeenkomst zijn ze positief

EINDHOVEN - Fans first, zeggen ze bij PSV. Vrijdag namen ze dat erg letterlijk, want een groep supporters kreeg als allereerste een presentatie over het jaarverslag. PSV had niet zomaar fans uitgenodigd, maar specifiek supporters die zich de afgelopen maanden kritisch hadden uitgelaten over de club.

"Waarom ik ben uitgenodigd? Vanwege mijn tweets", zegt Erik van Vonderen. "Ik ben een enorme PSV-fan, maar ik ben wel kritisch over het beleid. Met name de directie, die weinig oog heeft voor wat er leeft onder de supporters."



Precies dat is de reden waarom PSV uitleg bij die ingewikkelde cijfers geeft aan de kritische fans. De club wil dat de supporters weten waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. En directeur Toon Gerbrands hoopt dat deze kritische supporters hun verhaal vervolgens verspreiden onder de rest van de achterban.Het volledige jaarverslag van PSV bestaat uit meer dan 50 pagina's en is zonder financiële achtergrond lastig te begrijpen. Maar na een presentatie van PSV's financieel manager Jaap van Baar en uitleg van directeur Gerbrands is het een stuk duidelijker."We zijn natuurlijk zeer te spreken dat wij als supporters als eerste het jaarverslag mochten inzien en uitleg erbij krijgen", zegt Frits Bovers van fanclub PSV Fans United.Eens met elkaar zijn ze het na anderhalf uur praten nog steeds niet altijd. Maar directeur en kritische fans hebben in ieder geval meer begrip voor elkaar gekregen. Begrip de ingewikkelde afwegingen die PSV af en toe moet maken. En begrip voor het feit dat er niet altijd openheid gegeven kan worden, bijvoorbeeld over transfersommen."Dit is top", zegt Pascal van der Voort."Ik heb vaak kritiek op de transferbedragen. Je hoort en leest heel veel bedragen. Natuurlijk besef ik wel dat dat niet de bedragen zijn die bij PSV op de rekening komen. Dat hebben ze vandaag duidelijk kunnen maken."Achterliggende gedachte is dat PSV de afgelopen jaar vele miljoenen verdiende aan transfers van Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Jeffrey Bruma. Toch móest Davy Pröpper deze zomer verkocht worden en lukte het niet om een linksback te kopen.PSV-directeur Toon Gerbrands legde supporters geduldig uit wat er allemaal van zo'n transfersom afgaat en dat PSV dus niet zoveel geld binnen krijgt als de buitenwacht denkt. "Voor mij als supporter is gewoon belangrijk wat er onderaan de streep overblijft", zegt Van der Voort. "Waarom we aan het einde van de rit wel of geen speler kunnen halen. Die vraag is beantwoord geworden vandaag."De opzet van PSV werkt. Hoe kritisch ze eigenlijk ook zijn, na afloop zijn de fans plots heel positief over de directie van de club. PSV kondigt alvast aan dat ook volgend jaar de fans de jaarstukken als eerste te zien krijgen.