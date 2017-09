Man (72) speelt zakenman en licht cafébezoekers voor 20.000 euro op

DEN BOSCH - Een 72-jarige man gaat vijf maanden de cel in omdat hij mensen uit Veldhoven in totaal 20.000 euro aftroggelde met een sterk verhaal. De oplichter deed zich in de kroeg voor als zakenman en vroeg om leningen. Hij beloofde het bedrag later terug te betalen en dan meer geld te geven.

De man vertelde dat hij een drukkerij in België voor miljoenen euro’s had verkocht. Alleen moest het geld nog naar Nederland worden gebracht en opgeslagen. Dat kostte volgens hem geld en daar had hij de leningen voor nodig.



Nieuwe leningen en leugens

De ‘zakenman’ vertelde het verhaal aan acht mensen in de periode van juni 2013 tot januari 2015. Maar in plaats van het geld terug te betalen, leende hij met nieuwe leugens nog meer geld. Hij maakte de mensen bedragen van 200 tot 9640 euro afhandig.



De meeste slachtoffers waren vaste klanten van een café in Veldhoven waar de man ook kwam. Uiteindelijk is hij met de noorderzon vertrokken en zagen de stamgasten hun geld nooit meer terug.



Strafvermindering

De rechtbank wilde de man een celstraf van zes maanden opleggen, maar omdat het lang heeft geduurd voordat de zaak voor de rechter kwam, is er een maand vanaf gehaald. De man moet zijn slachtoffers ook een schadevergoeding van in totaal ruim 2000 euro betalen.