'Michael van Gerwen moet iets rechtzetten richting het dartspubliek'

DUBLIN - De Champions League of Darts werd voor Michael van Gerwen niet het succes dat we van hem gewend zijn. De wereldkampioen uit Vlijmen overleefde zelfs de poulefase niet. Zondag begint het volgende grote toernooi op weg richting het WK in december, het World Grand Prix in het Ierse Dublin.

"Ik denk dat Michael de favoriet is om dit toernooi te winnen." Mastercaller en dartscommentator Jacques Nieuwlaat is heel uitgesproken over de kansen van de Vlijmenaar in Dublin. Aan de verrassend vroege uitschakeling tijdens de Champions League of darts tilt hij niet zo zwaar.



'Eigenlijk onmogelijk'

"Naar aanleiding van vorig jaar, toen hij álles won, verwachten veel mensen dat Michael nu ieder jaar alles wint. Maar vorig jaar was buitengewoon", benadrukt Nieuwlaat. "Zo'n jaar gaat 'ie normaal gesproken nooit meer hebben in zijn carrière. Alles winnen in een jaar is eigenlijk onmogelijk. Maar dit jaar wint hij nog altijd het merendeel van de toernooien waar hij aan meedoet. Dus hij is nog steeds by far de beste van de wereld."



Dartsverslaggever Arjan van der Giessen is het daarmee eens. "Maar Michael moet na het World Matchplay - waar hij in de kwartfinale werd uitgeschakeld - en de Champions League of Darts nu wel weer even laten zien dat ze hem nog niet moeten afschrijven. Hij moet even iets rechtzetten richting het dartspubliek en de andere darters."



Gemis

Op Nieuwlaat maakte 'MVG' tijdens de Champions League of darts 'op zich een goede indruk'. "Hij was alleen op de belangrijke momenten net wat minder scherp. En je ziet dat hij - ondanks hoe goed hij is - vaak in dezelfde valkuil trapt. Met name tegen Raymond van Barneveld. Als 'ie die niet snel afschudt in een wedstrijd, dan zie je dat hij die wedstrijden vaak verliest. Bij Phil Taylor dreigt hij een klein beetje ten onder te gaan in het verbale geweld tussen hen buiten de oche."



Van Taylor zal Van Gerwen tijdens het World Grand Prixtoernooi geen last hebben. 'The Power' doet niet mee in Ierland. "Taylor heeft dit toernooi elf van de negentien keer gewonnen", weet Nieuwlaat. "Hij weet als geen ander hoe het is om dit toernooi op zijn naam te schrijven. Dus dat is zeker een gemis."



Grote valkuil

Het World Grand Prixtoernooi kent een apart format in vergelijking met andere grote dartstoernooien. In Dublin moeten legs niet alleen worden uitgegooid met een dubbel, maar ook gestárt worden met het gooien een dubbel. Dat is zelfs voor veel profs een opgave.



"Als je even niet bij de les bent, lig je er gewoon uit", weet Nieuwlaat. "Vooral de eerste ronde van dit toernooi - en dat geldt ook voor Michael - is een grote valkuil omdat die gaat over slechts drie sets. In de jaren dat Taylor superdominant was, won hij de World Grand Prix óf hij verloor in de eerste ronde. Dat waren de twee mogelijkheden. Dat geeft aan hoe tricky die eerste ronde is."



'Chizzy favoriet tegen Klaasen'

Naast Van Gerwen houden ook Bredanaar Jelle Klaasen en Tilburger Benito van de Pas de Brabantse eer hoog in Dublin. Klaasen neemt het in de eerste ronde op tegen Dave Chisnall. Een topspeler, maar wisselvallig. Toch schat de mastercaller de kansen niet fifty-fifty in. "Je moet eerlijk zijn, Chisnall is de nummer vijf van de wereld en Klaasen nummer tien. Dan moet je Chisnall een klein voordeel geven, denk ik: 60-40."



Van der Giessen wijst op het uitgooien van 'Chizzy'. "Zijn dubbels zijn niet geweldig, maar wel zijn scores. Als zijn dubbels lopen, is hij de favoriet. Jelle is de laatste tijd niet geweldig bezig. Ik denk dat hij zichzelf een beetje in de weg zit."



'Cristo Reyes is echt goed bezig'

Van de Pas treft de Spanjaard Christo Reyes. "Reyes is echt goed bezig", weet Nieuwlaat. "Die zie je per maand beter worden. Hij speelt hele goede wedstrijden, maar hij heeft er af en toe ook duels bij waarin hij echt niks kan. Het ligt er een beetje aan wat Reyes doet in die partij. Ik moet eerlijk zeggen dat Benito niet in de beste vorm steekt. Die heeft het de laatste tijd echt moeilijk. Voor mij is Cristo in deze wedstrijd favoriet."



Van der Giessen houdt het op fifty-fifty. "Benito tegen Cristo vind ik een interessant duel. Cristo is een van de meest onderschatte spelers in het circuit. Een soort Suljovic."



Suljovic

Grote vraag is wie Van Gerwen van de titel zou kunnen afhouden. "Dan kom je toch een beetje op de 'vaste namen' uit", meent Nieuwlaat. "Dat is ook niet zo vreemd, omdat het format naarmate het toernooi vordert, langer wordt. Dat is het best geschikt voor de absolute toppers. Dus Gary Anderson, Peter Wright of Mensur Sujovic. En je hebt altijd mensen die goed in vorm zijn, zoals Kyle Anderson en Daryl Gurney."



"Dit toernooi zal Suljovic heel goed liggen. Bij heel veel spelers kun je vraagtekens zetten bij hoe goed ze zijn op de dubbels. Bij Suljovic weet je één ding: die gooit áltijd die dubbel 14,. Dus zal geen probleem hebben met het openen van een leg. Misschien dat hij die dubbel 14 twee keer in het toernooi mist. Die heeft wat dat betreft zo'n voorsprong op de rest. Die kan altijd druk houden op zijn tegenstander. Dat maakt hem op dit toernooi levensgevaarlijk. En dan moet je in het achterhoofd houden dat 'ie het laatste grote toernooi gewonnen heeft. Die drempel is hij over. Hij is echt gevaarlijk. Maar zijn opponent in de eerste ronde is Ian White. Die staat ook op plaats twaalf of dertien van de wereld. Dus dat wint Suljovic ook niet zomaar."



'Teveel respect'

Ook Van der Giessen denkt dat Suljovic veel zelfvertrouwen heeft gekregen na het winnen van de Champions League of Darts. "Maar vergeet niet dat hij tijdens de Champions League of Darts niet tegen Van Gerwen heeft gespeeld. Hij heeft nog te veel respect voor de gevestigde orde."



Hij denkt dat slechts twee spelers het 'Mighty Mike' moeilijk kunnen maken. "Dat zijn Anderson en Wright. Die zijn samen met Van Gerwen beter dan de rest. Nummer drie die het Van Gerwen lastig kan maken, is Michael zelf. Als hij te licht over zijn tegenstander denk, wat hij weleens doet. "