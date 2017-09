Deze bakker uit Cuijk maakt de lekkerste speculaas van Brabant én van het land

CUIJK - Hij bakt de beste speculaas van Nederland: bakker Harrie-Jan Loeffen uit Cuijk. En niet voor het eerst; voor de tweede keer op rij én voor de derde keer in totaal mag hij zich een jaar lang ‘de lekkerste speculaasbakker van Nederland’ noemen. “Hier zijn we héél erg blij mee.”

Tijdens de speculaaswedstrijd zijn de speculaasjes met amandelen, speculaasjes zonder amandelen en gevulde speculaas van bakkers uit het hele land beoordeeld. Een vakjury van groothandel Beko en een consumentenpanel velden het eindoordeel en kwamen tot de conclusie dat van de vierhonderd geproefde producten, de speculaasjes van bakker Loeffen de allerlekkerste zijn.



Bijna een 10

Net als vorig jaar blinkt bakker Loeffen vooral uit in zijn gevulde speculaas. De vakjury beoordeelde de speculaas met het cijfer 8,4. En de jury van consumenten vindt de gevulde speculaas van Bakkerij Loeffen zelfs een 9,65 waard. Daarmee behaalde de bakker een 9,03 gemiddeld.



“Dit is wel een hele leuke verrassing”, zegt bakker Harrie-Jan zelf. “Dat we hele goede speculaas bakken, dat weten we wel. Maar een titel prolongeren is naturlijk moeilijk. Je mag er nooit vanuit gaan dat je zomaar wint. En dan krijgen we ook nog eens deze mooie cijfers!”



De 8,4 van de vakjury is wel iets lager dan de 10 die bakker Loeffen vorig jaar van de vakjury kreeg. “De samenstelling van de vakjury wisselt elke keer. Ieder jurylid is anders en misschien waren die van dit jaar net iets strenger. Maar met dit cijfer zijn we ook erg blij hoor”, zegt Loeffen.



Met de prijs ‘lekkerste speculaasbakker van Nederland’ is er deze dagen ook extra aandacht voor één werknemer: Henk Minten. “Henk wordt bij ons op handen gedragen, hij is onze gouden kracht”, aldus Loeffen. “Hij is 49 jaar geleden aangenomen door mijn vader en werkt hier nu nog steeds. Wij zetten hem extra in het zonnetje.”Voor zijn bijzondere prestatie heeft Henk ook een klein presentje ontvangen van de baas. “Het was iets lekkers, maar geen speculaas! Iets in een fles.. “, grapt de gelukkige bakker. Volgend jaar wordt het jubileum van Henk Minten én van de bakkerij, die dan 125 jaar bestaat, grootst gevierd.