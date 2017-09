13-jarige zoon steekt moeder neer in Den Bosch, vrouw zwaargewond naar ziekenhuis

Steekpartij in Den Bosch (Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

DEN BOSCH - Aan het Hinthamerbolwerk in Den Bosch is een vrouw neergestoken. De politie heeft haar 13-jarige zoon als verdachte opgepakt. Buurtbewoners zeggen dat ze nooit iets hebben gemerkt van spanningen in het gezin.

De steekpartij gebeurde in een appartement. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Haar zoon zit voorlopig vast.



"Vader en moeder komen uit Afganistan. Vader zit al enige tijd vast in Italië. Hij heeft ooit geprobeerd om met zijn twee zonen te vluchten", zegt een medeflat bewoonster.De politie doet nu onderzoek in de woning. De straat is afgezet.