In strijd tegen obesitas doen acht gezinnen mee aan Bredase Singelloop

BREDA - Het aantal kinderen met obesitas stijgt wereldwijd en ook in Brabant is overgewicht een steeds groter wordend probleem. In Breda bijvoorbeeld is in sommige wijken één op de vier kinderen te dik. De stichting JOGG doet er wat aan. Zondag lopen acht gezinnen onder hun leiding mee in de Bredase Singelloop.

Renate Steijn-Martens kijkt even bedenkelijk, maar hakt dan de knoop door. De groep van de projectleidster van JOGG Breda, Jongeren op Gezond Gewicht, gaat toch weer naar het parkje in de Bredase buurt De Geeren. Al zes weken lang trainen acht gezinnen daar één keer per week voor het loopevenement De Singelloop.



"Het lastige is dat de kinderen daar nogal snel zijn afgeleid", zo verklaart ze waarom ze eigenlijk van lokatie willen veranderen. "Er is daar namelijk ook een leuke speeltuin."



Eén op de vier kinderen is te dik

Niet dat het niet leuk mag zijn, het tegenovergestelde zelfs. Het doel van het project 'Heel Breda JOGGt mee met de Singelloop' is juist dat kinderen en hun ouders samen plezier hebben. Bewegen, en in dit geval hardlopen, is namelijk ook leuk. En gezond, want tegenwoordig sporten veel kinderen te weinig. De ziekte obesitas ligt op de loer.



"Deze gezinnen doen niet aan sport", zegt Steijn-Martens, die zelf ook meeloopt. "En het is goed voor iedereen om te bewegen. Het percentage overgewicht in Breda is in sommige wijken relatief hoog. Soms kampen zelfs één op de vier kinderen met overgewicht. Dat is de reden dat we hier aan de slag zijn. En als je dat samen doet, is het gewoon veel makkelijker."



'We willen het vuurtje opstoken'

De groep kinderen met hun ouders werken inmiddels hun training af. Dat doen zij onder de deskundige begeleiding van Johan de Koning van atletiekvereniging Sprint. Zo op het eerste gezicht hebben de kinderen die meedoen aan het project 'Heel Breda JOGGt mee met de familielloop' nog niet heel veel last van overgewicht.



"Overgewicht is geen eis om te deel te nemen. We willen eigenlijk juist overgewicht voorkomen en daarom beginnen we met gezinnen die willen. Zo hopen we het vuurtje op te stoken", legt Steijn-Martens uit.



Gezelligheid en conditie

Het lijkt te werken, in ieder geval volgens deelneemster Malini Baig die met haar dochter mee doet. "Wij zijn hier omdat we zijn aangesproken en wij spreken ook weer anderen aan om mee te gaan. Het is gewoon een leuk evenement om aan mee te doen."



Suzanne van der Stoep staat zondag met haar zoon Justin aan de start van de familieloop. "Ik doe mee voor de gezelligheid en een beetje voor mijn conditie. Normaal heb ik daar eigenlijk geen tijd voor en nu moet ik wel."



Singelloop

De trainingsarbeid van de gezinnen uit de Bredase wijk Hoge Vucht moet zich zondag uitbetalen tijdens de Singelloop in het hart van hun stad. De familieloop is het laatste onderdeel en begint om 16.30 uur.



"De Singelloop is een heel mooi evenement en heeft ook een maatschappelijke functie. Het laat zien dat bewegen heel erg leuk is en dat heeft zo z'n effect op de kinderen. We hopen dan ook dat ze daarna lid worden van een sportclub", besluit Renate Steijn-Martens. En weg is ze, voor nog een trainingsrondje.