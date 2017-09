Tieners in Tilburgse misbruikzaak twee weken langer vast, geen contact met buitenwereld

TILBURG - De vijf jongens van 15 tot en met 18 jaar oud die dinsdagochtend zijn aangehouden in Tilburg-Noord blijven twee weken langer vastzitten. Daarnaast blijven de jongens in volledige beperking, waardoor ze geen enkel contact mogen hebben met de buitenwereld. Ze worden ervan verdacht dat ze een 24-jarige vrouw maandenlang seksueel misbruikt hebben.

Het gebeurt niet vaak dat minderjarigen dit verbod op contact met de buitenwereld zo lang opgelegd krijgen. Daar moeten zwaarwegende redenen voor zijn. "Dit is een zware inbreuk, dit gebeurt niet snel", aldus hoogleraar jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek.



De rechtbank wil niets over de zaak kwijt omdat het over minderjarige jongens gaat.



Aangifte kwam pas laat binnen

Het misbruik, waar de jongens van verdacht worden, kwam aan het licht toen de 24-jarige vrouw uit Tilburg-Noord eindelijk aangifte durfde te doen. Dit deed ze pas nadat ze verhuisd was uit de wijk.



De aangifte kwam in februari al binnen bij de politie. Na een grondig onderzoek werden de jongens dinsdagochtend thuis of op school opgepakt. Ze horen bij een Tilburgse jeugdgroep.



Ook verdacht van diefstal

Ze worden er ook van verdacht persoonlijke spullen van de vrouw te hebben gestolen. De politie heeft het idee dat de jongens wellicht bij een grotere groep horen. Het zou daarom kunnen dat er nog meer aanhoudingen volgen.