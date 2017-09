'Wij schrikken niet van 20.000 fanatieke supporters'

DEN HAAG - Hij voetbalde zes jaar in Breda en was jarenlang hoofdscout en technisch directeur bij NAC. Zondag staat Jeffrey van As met ADO Den Haag - waar hij sinds januari manager voetbalzaken is - tegenover zijn oud-club, in Breda. Dat doet hem wel wat.

"Dit is voor mij de meest aparte wedstrijd in het seizoen", vertelt Van As. "Ik voel heel veel sympathie voor NAC."



'Een van ons moet afhaken'

De Bredase club bezet na zes wedstrijden de dertiende plaats in de eredivisie. ADO staat een plek lager. Allebei hebben ze zeven punten veroverd. "Maar wij willen hoger eindigen dan NAC, dus komen we naar Breda om te winnen."



Van As noemt NAC een ploeg in vorm en wijst naar de zeges van NAC op FC Groningen en Feyenoord. "We hebben allebei een moeilijke start gekend en lijken nu allebei de weg omhoog gevonden te hebben. Maar een van ons zal moeten afhaken. Wij willen graag 'vast' in de middenmoot spelen. Dat betekent dat je een resultaat moet boeken in Breda."



Fysiek sterker

Maar dat zal niet eenvoudig zijn, weet de manager voetbalzaken van ADO. "Maar wij zijn fysiek sterker en hebben ook meer ervaring in de ploeg. Wij zullen niet zo snel schrikken van 20.000 fanatieke supporters. Maar het is ook een mooi duel. Iedereen weet hoe leuk een avondje NAC kan zijn."



