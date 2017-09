Creatief broednest moet plaatsmaken voor bekend ontwerpersduo

EINDHOVEN - Geert Tiersma en zijn vrouw Marleentje Weissman timmerden een onooglijke verwaarloosde hal in Eindhoven persoonlijk om in een creatief educatief centrum met balletzaal, muziekinstrumentenmuseum en werkplaats. Maar als het aan wethouder Schreurs ligt moeten ze er nu weg om plaats te maken voor het bekende ontwerpersduo Kiki&Joost. 'Plotseling bleek het bestemmingsplan te zijn gewijzigd'.

De Eindhovense wethouder was aanvankelijk enthousiast over de plannen van het stel. "Ik heb hier 900 bijzondere muziekinstrumenten staan, waaronder hele unieke exemplaren waarvan er in Nederland maar twee meer zijn," zegt Geert Tiersma. "Er staan instrumenten tussen van groepen als Slagerij van Kampen, maar ook een oud instrument als de worstfagot."



Kinderen

Behalve muzikant is Geert ook kunstenaar en maakt hij met kinderen instrumenten van afvalmateriaal. "Het was de bedoeling dat ik hier eerst iets zou vertellen over de instrumenten in het museum en daarna zouden de kinderen geinspireerd zelf mogen bouwen." Zijn vrouw Marleentje had plannen voor danslessen in de balletzaal van de hal."



Bestemmingsplan

Dat was 4 jaar geleden. Wethouder Mary Ann Schreurs was enthousiast en liet Geert en Marleentje weten dat ze hun gang mochten gaan. "Maar op het moment dat we open wilden mocht het plotseling niet meer, omdat het bestemmingsplan was was gewijzigd."



Wethouder Schreurs ziet in het gebied waarvan de hal deel uitmaakt een nieuw 'creatief industrieterrein'. De nabijgelegen milieustraat zal daarvoor eerst moeten worden verplaatst naar het noorden van Eindhoven en Geert en Marleentje moeten weg. "Maar de alternatieven die ze ons hebben aangeboden zijn niet geschikt. Daar zat een ruimte tussen die 8 keer kleiner is dan wat we nu hebben," zegt Geert.



Bekend duo

Hun creatieve broednest voor 'mensen met een kleine beurs' moet plaats maken voor onder andere het bekende ontwerpersduo Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk. Omdat er op het terrein ook ontwerpers komen die gebruik maken van 'spuitinrichtingen' zijn Geert en Marleentje bang dat ze straks ook hun woonhuis kwijt zullen raken. "Maar dat gaat niet lukken, want ik heb een huurcontract voor onbepaalde tijd, " laat Geert strijdbaar weten.



Reactie gemeente

De gemeente Eindhoven laat aan Omroep Brabant weten dat Geert en Marleentje hun huis niet hoeven te verlaten. Het gaat alleen om de opslagloods. Ook zegt de gemeente nog op zoek te zijn naar een goede oplossing voor beide partijen.