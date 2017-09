Twee jaar cel en tbs geëist tegen vrouw (56) na steekpartij waarbij man gewond raakte

OSS - Een 56-jarige vrouw die vorig jaar werd aangehouden na een steekpartij in Oss waarbij een man ernstig gewond raakte, moet twee jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging. Dat eiste het Openbaar Ministerie vrijdag althans.

In juli vorig jaar stak de vrouw de man vermoedelijk neer bij een huis in de Zwaluwstraat in Oss. Bij het huis was de ruit uit de voordeur en was er bloed te zien op de drempel en tuinrand. Ook op een voordeur van het huis van de buren zat bloed.



Bloedspoor

Een buurman vertelde destijds aan Omroep Brabant: "Om halfvier werd mijn vrouw wakker van stemmen. We zijn toen naar beneden gegaan. Het slachtoffer bonkte hier hevig bloedend aan de deur. Daarop hebben we 112 gebeld. Hij had veel bloed verloren. Er lag een heel bloedspoor tot aan onze voordeur."



De politie hield al snel rekening met een ruzie in de relationele sfeer. De rechtbank doet over enkele weken uitspraak.