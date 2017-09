Vermist kind zit bij verwarde man (58) thuis, politie start onderzoek

HOOGERHEIDE - Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een 58-jarige man uit Hoogerheide. Het zoontje van de vrouw was verdwenen en werd later bij de man, een bekende van de vrouw, gevonden.

In een deel van het dorp was de zaak het gesprek van de dag. Er gingen geruchten dat de man het kind heeft misbruikt. Daar zijn echter geen bewijzen voor.



Wel is de man aangehouden en loopt er een onderzoek naar hem. Zijn computer en laptop worden onderzocht.



Opname

De verdachte is vrijdagmiddag gedwongen opgenomen. Hij maakte de afgelopen twee weken een verwarde indruk en zorgde voor overlast. Dat kwam mede door alcoholmisbruik. Hij viel een aantal vrouwen lastig in het dorp.