Nieuwe arrestatie in moordzaak Peter van der Linde uit Breda

BREDA - Een 34-jarige man uit Sint Willebrord wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Peter van der Linde (60), op 6 januari dit jaar. Dat laat het Openbaar Ministerie in Breda weten. De man zit sinds 8 september vast.

Het slachtoffer was vrijdagavond 6 januari op een feestje in cafe 't Hoekske, aan het Dijkplein in Breda. Toen hij naar buiten liep om te worden opgehaald door zijn vrouw, werd hij op de Lunetstraat onder vuur genomen. Hij stierf op straat.



Rechtszaak

Op dit moment loopt er een rechtszaak tegen een 43-jarige man uit Sprundel, wapenhandelaar Corné R. Deze man zit vast sinds maart. R. ontkende de moord onlangs tijdens een zitting. "Ik heb meneer Van der Linde niet doodgeschoten." Hij schudde ook nee toen de rechtbank vroeg of hij het slachtoffer kende. De verdachte vertelde dat hij kogels verkoopt.



Aan wie wilde hij niet zeggen. Hij suggereerde dat hij bang is voor de gevolgen als hij namen van klanten noemt. Zijn zoon Gino is met kerst 2015 vijf dagen lang ontvoerd geweest.



Derde verdachte

De 42-jarige man uit Etten-Leur die in mei werd aangehouden als verdachte, geldt nog steeds als verdachte. Hij zit niet meer vast.