Vluchtelingen maken fietsend kennis met Nederlandse eetcultuur: 'Wortelschieten'

DEN BOSCH - Vluchtelingen uit Syrië en Eritrea stapten vrijdagmiddag bij het provinciehuis op de fiets om kennis te maken met de Nederlandse eetcultuur. Het gaat om zogenaamde statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven. Op de tandem gingen ze door het Brabantse land, samen met studenten van de Hogeschool in Den Bosch, om wortel te schieten, zoals het project heet.

"Uit onderzoek van de GGD blijkt dat vluchtelingen vaak ongezond eten, teveel koolhydraten", zegt initiatiefneemster Dalila Sayd. Op de fiets gaan de statushouders langs boerderijen om kennis te maken met Nederlandse producten. En er is een lunch.





Voordeel van de fietstocht is dat Bossche studenten in kontakt komen met vluchtelingen. "Je stapt er niet zomaar op af normaal gesproken", zegt een student uit Dussen. Thuis heeft hij een veehouderij. Hij zit op de tandem met een jongeman uit Eritrea die zijn veestapel verkocht om te kunnen vluchten.De vluchtelingen zijn al gewend aan het Nederlands eten: "het is lekker", zegt een Syriër. Een man uit Eritrea zegt dat ze in zijn thuisland ook aardappelen en groenten eten, dus dat is hetzelfde.