Powervrouwen: Nederlandse vorstinnen met de pil in één expositie

OSS - Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Maxima! Er zijn maar weinig landen in de wereld met vijf koninginnen op een rij. Museum Jan Cunen in Oss is op zoek gegaan naar portretten van al die majesteiten. Ze hangen nu naast elkaar in de expositie 'Vrouwen van Oranje'. Volgens directeur Karin van Lieverloo is het voor het eerst dat al die Nederlandse koninginnen op een tentoonstelling bij elkaar zijn gebracht.

De koninklijke portretten maken deel uit van de expositie Powervrouwen. De naam dekt vier verschillende exposities. Naast de 'Vrouwen van Oranje' zijn er foto's te zien van Micky Hoogendijk, beelden van Margot Homan uit Tilburg én een expositie over de pil. De anti-conceptiepil is een Osse uitvinding die de wereld veranderd heeft; vandaar dat er in Jan Cunen nu heel netjes één exemplaar in een vitrine ligt.



Andy Warhol

Karin van Lieverloo hoeft niet lang na te denken. Ze loopt meteen naar het portret dat Andy Warhol in de jaren tachtig maakte van koningin Beatrix. Veel mensen kennen de afbeelding van de zeefdrukken die op veel plaatsen zijn te zien maar hier in Oss hangt nu het originele schilderij. Beatrix in de wat zoetige pop-art stijl van Warhol. Van Lieverloo: "Hij heeft toen vier koninginnen geschilderd. Van hen was Beatrix de enige die haar portret mooi vond."



Er is natuurlijk iets bijzonders aan de hand met portretten van koninginnen. De schilderijen hadden vaak de functie om de positie van de afgebeelde vrouw te bevestigen. Het is niet alleen een afbeelding van hoe iemand er uitziet maar ook een afbeelding van hoe mensen vinden dat een koningin er uit moet zien.



Wars van drukdoenerij

En dan heb je gemengde gevoelens bij een staatsieportret van koningin Juliana. We weten dat ze wars was van drukdoenerij maar hier is ze dan toch afgebeeld met ridderorden en netjes gevouwen handen. Een portret dat ook een beetje voelt als een gevangenis.



Op een enorm schilderij van Wilhelmina staan ook de kroon, de scepter en de rijksappel afgebeeld. Het werk, gemaakt door Piet Slager, hing jaren in de raadszaal van Oss, twee verdiepingen lager dan waar het nu hangt. Het ziet er in al z'n deftigheid uit als een typisch staatsieportret maar dat is het formeel niet. Slager maakte het werk van foto's en de koningin heeft het nooit goedgekeurd zoals bij staatsieportretten wel gebruikelijk was. Het portret komt uit de collectie van het museum zelf.





Er is de laatste jaren bij Jan Cunen veel veranderd. 'Powervrouwen' is de eerste expositie in een museum zoals Karin en zakelijk directeur Margo Elemans het voor ogen hebben. Met de entree vanuit het park naast de deur en niet meer door de oude bediendeningang, een hip museumcafé en een nieuwe verdieping voor exposities op de zolder waar vroeger de kantoren zaten.Karin van Lieverloo is in ieder geval blij met haar Oranjevrouwen. "Ik zou tegen iedereen zeggen, kom maar kijken. Ik heb echt het gevoel dat we wat bijzonders in huis hebben."