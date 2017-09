Jeanne (90) smeekt PostNL in handgeschreven brief: 'Plaats alsjeblieft de brievenbus terug'

Met haar 90 jaar moet Jeanne Snijders altijd even bijkomen als ze eindelijk bij de brievenbus is gearriveerd.

ETTEN-LEUR - Even gauw een kaartje sturen naar de kleinkinderen is er niet meer bij voor de bewoners van de flats aan de Egelantier in Etten-Leur. Sinds de verdwijning van ‘hun’ brievenbus doen de oudere bewoners er een half uur over om naar een andere brievenbus te lopen. Dat vond de 90-jarige Jeanne Snijders niet kunnen. Daarom schreef zij persoonlijk een brief naar Post NL met daaronder bijna honderd handtekeningen.

“Vroeger liep ik in tien minuten naar het centrum. Nu is dat met mijn rollatortje een half uur”, vertelt Jeanne.



Ze besloot in actie te komen en richtte zich in een brief tot PostNL: “Ligt hier niet voor PostNL een fijne taak om ook deel te nemen aan een stukje bejaardenzorg? Om onze brievenbus terug te plaatsen, nu we allemaal langer zelfstandig blijven wonen. Al wordt de bus maar twee keer per week gelicht.”Haar vriendinnen en medebewoners Riet van Halteren en Marja Mostert hielpen haar om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.

De 66-jarige Marja vindt het een geweldig idee van Jeanne. “Ik hoor van alle kanten en zo denk ik er zelf ook over: had ik het zelf maar bedacht. De wandelingen naar de brievenbus zijn heel belangrijk voor de mensen. Ik zit zelf in een rolstoel en heel dat stuk rollen naar het centrum is niet te doen.”

Ze vervolgt: “Ik denk dat de mensen die niet meer wandelen en niet meer naar buiten kunnen, dit best wel als een gemis ervaren. Die kunnen wel naar buiten, maar ze hebben geen drive. Ze hóeven niet naar die brievenbus te lopen.



De 76-jarige Riet van Halteren smeekt PostNL om de brievenbus terug te plaatsen: “Plaats alsjeblieft de brievenbus terug. We hebben hem zo nodig. Ook voor de sociale contacten. Het loopje er naartoe, je komt iemand tegen”, vertelt ze aangedaan.“Nu is het niet meer mogelijk. Het is veel te ver. We zijn zoveel kwijtgeraakt het afgelopen half jaar. Dus alsjeblieft: plaats hem terug.”