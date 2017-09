De brabantse derby tussen FC Den Bosch en Jong PSV, FC Oss moet aan de bak [LIVE]

DEN BOSCH - De zevende speelronde in de Jupiler League is begonnnen met de Brabantse derby tussen FC Den Bosch en Jong PSV. De andere duels: FC Oss - Jong Ajax, Jong AZ - FC Eindhoven, Jong FC Utrecht- Helmond Sport en SC Cambuur- RKC Waalwijk.

FC Den Bosch - Jong PSV

Beide ploegen beginnen rustig aan. De eerste tien minuten is er nog geen vuurwerk.



FC Oss neemt het vanavond op tegen de koploper. Als de Ossenaren winnen, komen ze op een gelijk aantal punten met de Amsterdammers. Maar dan moeten ze flink aan de bak, want na vijf minuten scoort Jong Ajax. Drie minuten is later is het weer raak voor de Amsterdammers: 0-2.FC Eindhoven begon goed aan de wedstrijd. Mart Lieder prikt na drie minuten de 0-1 binnen. Maar een paar minuten later moeten ze de 1-1 al incasseren. Gracia haalt uit buiten de zestien en laat keeper Swinkels kansloos.Helmond Sport krijgt grote kansen, maar scoren lukt nog niet.RKC Waalwijk dringt aan en komt op voorsprong: 0-1. Johan Voskamp is de doelpuntenmaker.