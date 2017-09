Zwaar ongeluk in Schijf, traumahelikopter geland

SCHIJF - Een zwaar ongeluk op de Hoeksestraat in Schijf. Een bestuurder knalde daar vrijdagavond met zijn opvallende auto tegen een boom.

De bestuurder is gewond geraakt. Een traumahelikopter is geland en ook een ambulance is ter plaatse. De man wordt naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.



Het lijkt erop dat de bestuurder van de BMW door een klapband van de weg raakte. De auto knalde tegen een boom die door de klap doormidden knakte. De boom ligt op de weg.