Skateboarder Harry ontmoet zijn grote voorbeeld op de skatebaan

BREDA - Harry Jonkers (25) uit Oud-Gastel is een van de skateboarders die vrijdagmiddag bij Pier15 Skatepark in Breda oefent voor het NK Skateboarden dit weekend. Nietsvermoedend, totdat hij ontdekt dat zijn grote skatevoorbeeld Sewa Kroetkov ook daar komt oefenen. "Dit is echt supervet!"

Vijf jaar geleden had Jonkers nooit gedacht dat hij op het NK zou staan. Toen brak hij namelijk zijn rug tijdens zijn werk. “Mijn hoofd wist wel dat ik het kon, maar mijn benen wilden toen niet.” Nu is hij een van de deelnemers van het nationale kampioenschap. “Ik denk dat ik wel redelijk op niveau ben.”

Niveau omhoog

In zijn ogen is Sewa Kroetkov (uit Rusland en opgegroeid in Nederland) het grootste talent uit Nederland. “Hij heeft laten zien dat er in Nederland wel een kans is om groot te worden.” En volgens zijn idool, gaat het niveau in Nederland omhoog. “Het is tof om te zien dat er skaters zijn die op topniveau zitten.”

Bewijzen

Of Jonkers zich dit weekend kwalificeert, durft hij niet te zeggen. “Ik ben tevreden zoals ik kan skaten. Je moet jezelf toch bewijzen. Dat is de strijd van het NK Skateboarden. Als ik slecht eindig, is het ook goed. Ik ben blij dat ik mee heb gedaan.” Nu hoefde hij niet naar filmpjes te kijken wat zijn grote voorbeeld nog uit de trukendoos haalt. Dat kon hi in levende lijve op de skatebaan doen. “Ik kijk er naar uit wat hij gaat uitvogelen.”