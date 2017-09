Hond ontsnapt aan scooterongeval, maar wordt geschept door twee auto's

BEEK EN DONK - Een hond is vrijdagavond overleden nadat zijn baasje door een scooter werd aangereden op de Bosscheweg in Beek en Donk. De hond rende in paniek de weg op waar hij werd geschept door twee auto's.

De man liep met zijn hond op het fietspad toen hij werd aangereden door de bestuurder van een scooter. De man kwam hard ten val en raakte gewond. Zijn hond schoot los en rende de naastgelegen weg op.



Daar werd het dier aangereden door twee auto's. De hond overleed ter plaatse. Het baasje is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de scooter kwam met de schrik vrij, maar het voertuig raakte zwaar beschadigd.