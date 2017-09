Veel Brabanders zijn nog afhankelijk van de Voedselbank, ze kunnen een steuntje in de rug gebruiken

EINDHOVEN - Nog even en dan is het weer koud en donker. Dat betekent warme chocolademelk, goed gemutste goedheiligmannen én natuurlijk inzamelen voor het goede doel. In december zet Omroep Brabant zich voor de vierde keer in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met de actie ‘Samen voor de Voedselbank’ zamelen we houdbare producten in voor, je raadt het al, de Voedselbank. En we hebben alle mogelijke hulp nodig.

Hoewel de economie weer als vanouds groeit, leeft één op de negen kinderen in de provincie nog onder de armoedegrens. Voor een deel van deze gezinnen is de Voedselbank cruciaal om dagelijks te kunnen eten.



Inzamelpunten

Om die reden roepen we Brabanders op om tussen 4 en 15 december houdbaar voedsel in te zamelen. Dit kan worden ingeleverd bij inzamelpunten, of de de speciale Voedselbankkaravaan, die ook dit jaar weer zal rondrijden.



Om de actie echt tot een succes te maken zijn er zoveel mogelijk inzamelpunten nodig. Of het nou een winkel, kantoor of garage is, iedereen met een geschikte locatie kan een inzamelpunt beginnen. Het inzamelpunt zet op eigen (vooraf afgesproken) tijden de deuren open. Alle inzamelpunten komen naar aanloop van de actieweken op een overzichtelijke digitale kaart te staan.



Record

Vorig jaar werd met de actie een record opgehaald: 128.695 producten. Dat aantal willen we dit jaar natuurlijk verbreken.



Mocht je nou niet zo’n inzamelaar zijn, dan is het ook een optie om met vrienden, collega's, familie, of helemaal zelf een hulpactie te bedenken. De leukste kunnen een bezoek verwachten van de radio- en tv-verslaggevers van Omroep Brabant.



Inzamelen?

Wil je inzamelpunt worden? Mail dan je naam, je adres en de openingstijden van het inzamelpunt naar voedselbank@omroepbrabant.nl.