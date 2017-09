'Ze dachten dat ik het echte plaatsnaambord mee had genomen naar Zwitserland'

HELMOND - Wat begon met een enkele foto werd een internationale campagne voor Helmond. Honderd mensen namen een klein Helmondbordje mee op vakantie om die op een bijzondere manier te fotograferen. Vrijdagavond was de prijsuitreiking en werd bekend wie er met de hoofdprijs vandoor ging, een avondje in een hotel in Helmond.

Het idee om het naambordje van Helmond in het buitenland te plaatsen ontstond toen Stadskunstenaar Rocco Verdult zelf op vakantie was in Zwitserland. “Ik had een foto met zo’n bordje op social media gezet en mensen vonden dat ontzettend leuk. Ze dachten dat ik het echte bord mee had genomen naar Zwitserland.”



Maria

Uiteindelijk werd dit een fotowedstrijd en werden er veel bijzondere foto’s opgestuurd. Zo was Julliene Tullemans met haar man in San Marino. "We hadden bedacht om het bordje ergens in een kerk te plaatsen, mooi tussen de kaarsen of bij een mariabeeldje. Want Maria houdt van iedereen, dus ook van Helmond.” Uiteindelijk lukte dit niet en maakte zij een foto met een beeldje van de paus en het Helmondbordje.



Fred nam de wedstrijd serieus. Hij had een reis naar Mongolië gepland en wilde kost wat kost zo'n bordje mee. Hij ging op de foto met een Mongool won daarmee in de categorie locatie.

Bezig zijn met een fotowedstrijd zorgt voor een heel andere dimensie op vakantie. “Je gaat toch heel anders naar je omgeving kijken, aldus een dame. En er werd nagedacht over de te maken foto’s. “Het heeft onze vakantie diepgang gegeven,” aldus Tullemans.Michael Kanavan maakte er een echte doe-vakantie van. Het bordje ging overal mee naartoe en er werden tientallen foto’s gemaakt. Overal waar hij kwam, maakte hij een foto met het Helmondbordje. Ook nu nog heeft hij het bordje altijd in zijn fietstas zitten, voor het geval hij nog iets moois tegenkomt. Hij won in de categorie creatief.