Plofkraak mislukt, drietal aangehouden

CHAAM - Een drietal, dat bezig was met een plofkraak bij een pinautomaat aan de Wouwerdries in Chaam, is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden.

Naast de pinautomaat stonden gasflessen en de auto van de verdachten.



De politie zette een groot deel van de omgeving af. Ook de Dorpsstraat werd volledig afgesloten voor het verkeer. De technische recherche deed onderzoek.