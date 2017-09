Drie auto's branden uit in Zundert, brandweer voorkomt dat vuur overslaat naar gebouw

ZUNDERT - In Zundert zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie auto’s uitgebrand. Rond kwart voor vier gingen een Mercedes en een Audi in vlammen op die waren geparkeerd in de Berkenlaan.

Een uur later verwoestten vlammen een BMW op de Meirseweg. Het vuur sloeg over naar een haag coniferen en een huis liep door deze vlammen lichte schade op.



De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar een gebouw. Of de branden met elkaar te maken hebben, is niet bekend.