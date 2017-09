'Commando's doen aangifte tegen Defensie'

ROOSENDAAL - Vijf commando's van het Korps Commando Troepen in Roosendaal doen aangifte tegen hun werkgever na een dodelijk ongeluk met een collega vorig jaar. Ze verwijten het ministerie van Defensie dood door schuld, zo meldt het AD.

In Ossendrecht werd een commando vorig jaar per ongeluk doodgeschoten tijdens een schietoefening. Vijf collega's van de omgekomen commando hebben hun advocaat opdracht gegeven om aangifte te doen tegen hun eigen werkgever.



Nieuwe dreun

De aanklacht van de commando's is gericht tegen de 'ambtelijke kliek en de militaire top in Den Haag'. De opmerkelijke stap is een nieuwe dreun voor minister van Defensie Jeanine Hennis, aldus de krant. Zij ligt zwaar onder vuur na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de dood van twee militairen in Mali.



