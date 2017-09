Echtpaar verdwaalt in bos, man en vrouw met onderkoelingsverschijnselen naar ziekenhuis

OISTERWIJK - Verschillende hulpdiensten waren vrijdagavond op zoek naar een echtpaar dat tijdens een wandeltocht verdwaald was in een bos in Oisterwijk.

Buurtbewoners hoorden rond tien uur hulpgeroep vanuit het bos. Na een zoektocht zag een agent een vrouw in het water liggen. Zij werd op het droge geholpen.



Achtergelaten bij boom

Daarna gingen ze op zoek naar haar man. Die had ze achtergelaten bij een boom, terwijl zij de weg probeerde terug te vinden.



Na een zoektocht werd ook de man gevonden. Hij had net zoals de vrouw onderkoelingsverschijnselen. Het echtpaar is naar een ziekenhuis gebracht.