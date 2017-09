Automobilist biedt helpende hand bij ongeluk, maar ziet eigen auto ook in sloot belanden

RAAMSDONK - Een 33-jarige vrouw uit Tilburg is zaterdagochtend van de weg geraakt en met haar auto in de sloot beland. Dat gebeurde rond halfacht op de A59 bij Raamsdonk. Een automobilist die eerste hulp wilde verlenen, vergat zijn auto op de handrem te zetten. Ook zijn auto belandde in de sloot.

De vrouw raakte bekneld en is door de brandweer uit haar auto bevrijd. Daarna is ze met nek- en rugklachten in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoeidheid

Volgens de politie is de bestuurster vermoedelijk overmand door vermoeidheid en daardoor van de weg geraakt. De vrouw was niet onder invloed van alcohol.



De auto van hulpverlenende automobilist die in de sloot was gegleden, is uit de sloot getrokken. De bestuurder kon er daarna mee naar zijn bestemming rijden.