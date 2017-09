Oud-gedeputeerde Joep Baartmans (77) overleden

DEN BOSCH - Oud-gedeputeerde Joep Baartmans is vrijdagmiddag overleden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in haar woonplaats Den Bosch. Dat meldt het Brabants Dagblad. Ze is 77 jaar oud geworden.

Baartmans heeft een forse carrière in de Brabantse politiek. Tussen 1974 en 1982 combineerde Baartmans een baan in het middelbaar onderwijs met een raadslidmaatschap in Boxmeer.



Provinciale Staten

Daarna werd Baartmans in 1983 voor de PvdA lid van de Provinciale Staten. Vrij snel daarop werd ze benoemd tot fractievoorzitter van die partij. Van 1987 tot 1995 was Baartmans vervolgens gedeputeerde voor cultuur, onderwijs en welzijn.



Na haar werk als gedeputeerde werd ze waarnemend burgemeester in onder andere Heusden, Schijndel, Son en Breugel en Vught. Ook werkte ze als voorzitter van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO).



Baartmans laat een zoon en een man na.