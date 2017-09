Toestand neergestoken vrouw Den Bosch is stabiel, zoon zit nog vast

DEN BOSCH - De toestand van de vrouw die vrijdagmiddag in haar appartement aan het Hinthamerbolwerk in Den Bosch werd neergestoken, is stabiel. Dat meldt de politie zaterdag.

De vrouw werd door haar 13-jarige zoon met een mes gestoken. De vrouw raakte daarbij zwaargewond en is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De jongen zit nog vast en is in verzekering gesteld. De politie onderzoekt de aanleiding van de steekpartij.



Flatbewoners schoten de vrouw te hulp en pakten het mes af van de zoon. Daarna schakelden ze de huldiensten in en verleenden eerste hulp aan de vrouw.