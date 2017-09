Automobilist die overleed bij ongeval op A2 bij Eindhoven stond stil op snelweg

EINDHOVEN - De man die vrijdagmiddag overleed bij een ongeval op de A2 bij Eindhoven, stond met zijn auto stil op de snelweg. Onduidelijk is waarom. Het slachtoffer is een 65-jarige man uit Best.

Een 47-jarige automobilist uit Eindhoven botste tegen de stilstaande auto. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeval gebeurde rond kwart over vijf op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Er ontstonden lange files.