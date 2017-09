Virgil van Dijk voor het eerst in acht maanden in de basis bij Southampton

SOUTHAMPTON - Voor het eerst in acht maanden heeft Virgil van Dijk een basisplaats bij Southampton. De weer in genade aangenomen verdediger staat centraal achterin in de uitwedstrijd tegen Stoke City.

Van Dijk liep in januari een enkelblessure op in de wedstrijd tegen Leicester City. Hij stond maandenlang aan de kant.



De international hoopte afgelopen zomer de overstap te maken naar een (Engelse) topclub. Hij diende een transferverzoek in, waarop de club hem beschuldigde van werkweigering. Van Dijk werd uit de selectie verbannen.



Nu lijkt alles weer koek en ei. De verdediger viel twee weken geleden in tegen Crystal Palace en maakte zo zijn eerste meters op het veld sinds januari. Tegen Stoke City is hij er vanaf de aftrap weer bij.