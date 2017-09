Deze chefkok komt bij je thuis en kookt voor je met voedselafval

TILBURG - Kok Lucas uit Tilburg was het helemaal zat. Als chef moest hij dagelijks heel veel eten onaangeraakt weggooien. Daarom besloot hij voor zichzelf te beginnen als The Wasted Chef. Hij is in te huren als thuischef en gebruikt alles wat moeder aarde te bieden heeft.

Het eten dat hij voorbereid ziet eruit alsof het gemaakt had kunnen zijn in een sjiek restaurant. Toch kookt Lucas vooral bij mensen thuis: “Ik wordt ingehuurd door groepen. Dan kom ik langs en kook ik een diner.”



Hoe werk je? Ik neem aan dat je geen vuilniszak omkiepert in de soep?

“Het afval slaat vooral op het gegeven dat ik alles van producten gebruik. Dingen die mensen normaal zouden weggooien, verwerk ik in gerechten. En ik zorg ervoor dat ik zo goed mogelijk inschat hoeveel ik moet maken, zodat ik niet alsnog heel veel weg moet gooien."





"Ik vind het vooral zonde omdat er heel veel werk achter zo’n product zit. Je hebt boeren, bakkers, verpakkers, noem maar op. Er steken heel veel ambachten energie in één product. In mijn tijd als vaste kok heb ik zó veel van die producten onaangeraakt de prullenbak in zien gaan, dat is doodzonde...”“Het ergste was toen ik bij een buffet werkte. We hadden meer dan genoeg eten, maar mijn collega wilde toch nog bijmaken. Gewoon omdat het niet mocht lijken dat we zuinig waren. Toen hebben we achteraf iets van 20 kilo moeten weggooien. Dat was de druppel.”“Ik moet natuurlijk ook wel dingen weggooien, vooral verpakkingen. En ik maak ook wel eens fouten. Dan hou ik saus en eten over. Daar lunch ik dan zelf van. Of ik geef het weg.”"Groenteresten. Dingen als uienschillen, knoflookresten en topjes van prei en wortel, daar kan je heel lekker bouillon van maken. Je moet een hoopje opsparen, in een pan water gooien, twee uur laten pruttelen, en je hebt een heerlijke bouillon. Je kan hier ook altijd restjes rundvlees of visgraten doorheen gooien.""Een andere tip: je kan dingen in zuur bewaren. Of het nou een oude komkommer is, of ui of tomaat. Je doet het in een pot, met azijn en honing of suiker en laten staan. Dat wordt echt heerlijk. Het is trouwens wel handig om hier een recept bij op internet te zoeken. Dat doe ik in ieder geval wel.”