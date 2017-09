Vanuit het zwembad van De Kempervennen kan je nu de sterren zien, recreatiepark opent na renovatie

VALKENSWAARD - Nooit eerder ging recreatiepark De Kempervennen zo lang dicht, maar een grondige renovatie lukte alleen als het Valkenswaardse park een maand lang gesloten zou blijven voor vakantievierders. Vanaf begin september liepen er alleen nog maar bouwvakkers rond. "Die hebben dag en nacht gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen."

De belangrijkste renovatie had te maken met het enorme koepeldak van het subtropisch zwemparadijs. "Na 34 jaar was het aan vervanging toe," zegt Inge Zwaagman, general manager van Center Parcs De Kempervennen. Het dak ging er helemaal af, alleen de hoofdspanten bleven staan. "De koepels zelf zijn vervangen door lichtdoorlatend materiaal en hebben nu grotere luiken waardoor er meer licht van buiten binnenkomt. Je kunt hier straks liggend in het bad naar de sterren kijken."



Midgetgolf en escaperoom

Omdat je in een leeg huis gemakkelijker werkt, is de situatie aangegrepen om ook ander onderhoud aan te pakken. "We hebben het bos flink uitgedund en in meer dan honderd bungalows renovatiewerk uitgevoerd." Er kwamen ook wat nieuwe attracties bij, waaronder een midgetfolbaan en een escaperoom. Totale kosten van de make-over: 3,5 miljoen euro.



Zaterdag waren tegelzetters nog druk bezig om het zwembad van een nieuwe tegels te voorzien. "Honderdvijftig bouwvakkers hebben hier een maand lang in drie ploegen dag en nacht doorgewerkt volgens een heel strak werkschema, waarin van uur tot uur vast stond wat er moest gebeuren," zegt Zwaagman. "Langer dan een maand wilden we niet dichtblijven."



'Blij als er maandag weer gasten zijn'

Voor de medewerkers die deze maand aan het werk waren was het volgens haar een vreemde gewaarwording. "Lege parkeerplaatsen, geen fietsers of wandelaars in het park, we zijn het niet gewend." Allemaal hebben ze de gasten gemist en zijn ze blij dat er maandag weer vakantievierders naar het park komen.