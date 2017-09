Hoe krijg je een molenkap op een molen? In Keldonk vond een historische hereniging plaats

KELDONK - Een historische hereniging vond zaterdagmiddag plaats in Keldonk, vlak onder Erp. De kenmerkende Keldonkse molen - De Hoop - heeft haar molenkap terug. Een metershoge hijskraan van Gaffert B.V. uit Veghel liet de molenkap centimeter voor centimeter zakken op de ‘achtkant’, de houten bovenbouw van de molen.

Of alles goed zou passen, dat was volgens de molenbouwer en vrijwilligers geen vraag. De molenkap werd geplaatst op het originele kruiwerk (systeem waardoor molenkap kan draaien) waarmee de molen 45 jaar geleden ook al “op de wind” gedraaid werd.



Dat oude kruiwerk is een paar maanden geleden al op de splinternieuwe achtkant gemonteerd. Dat gebeurde vlak voordat die achtkant op de stenen molenromp werd gehesen, legt Harrie van Den Biggelaar uit. Van den Biggelaar werkte als bouwvrijwilliger aan de herbouw en restauratie van de molen.



Over twee weken worden de wieken op de molen gezet. Daarna duurt het nog een maand of twee tot de maalmechaniek volledig is geinstalleerd en afgesteld. Tussen kerst en oud en nieuw volgt er een proefmaling. Eind dit jaar is de restauratie van de Keldonkse molen volledig voltooid.