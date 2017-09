'We zijn ons kindje kwijt', hondje vlucht voor laagvliegende heteluchtballon

LUYKSGESTEL - Jack van de Wiel zat met zijn vrouw en hondje Norma op Vakantiepark de Zwarte Bergen in Luyksgestel. Plotseling werden ze opgeschrikt. Een grote heteluchtballon vloog zeer laag over. Hondje Norma schrok zo van het lawaai dat ze er onmiddellijk de benen nam. Sindsdien wordt ze vermist en Jack is er kapot van. “We zijn ons kindje kwijt.”

"We zitten heel vaak op onze vaste plaats op de camping. Daar genieten we van onze vrije tijd”, vertelt Jack. “We zaten die dag - zoals altijd - gewoon gezellig buiten toen die enorme heteluchtballon met acht mensen opeens over ons heen vloog.”



De ballonvaarder kon door omstandigheden niet genoeg opstijgen en vloog laag over de camping. Hij voelde zich genoodzaakt om vol gas te geven boven de camping om een erger ongeluk te voorkomen.



'Oorverdovend'

De enorme herrie die de gasbrander veroorzaakt was volgens Jack oorverdovend. “Als zo’n ding een paar honderd meter boven een weiland vliegt, zie je de koeien al rondrennen. Onze Norma schrok zich echt helemaal kapot en sprintte meteen weg”, aldus het geëmotioneerde baasje. De ballonvaarder heeft contact opgenomen met Jack om zijn excuses aan te bieden. “Hij belt me elke drie dagen om te checken of Norma al terecht is.”



Inmiddels worden al ruim een week alle middelen ingezet om Norma te traceren. “We hebben iedereen in een straal van vijftien kilometer om de camping op de hoogte gesteld. We gaan zondag bij een mountainbikewedstrijd in Eersel flyeren.”



Ontroerd

“We vermoeden dat ze ergens in het gebied tussen Eersel, Luyksgestel en Postel rondloopt”, vertelt Jack ontroerd. “We hebben zelf geen kinderen, dus zij is ons kindje. We zijn ons kindje kwijt.”