Vrachtwagenchauffeur vindt 5 illegalen in laadruimte bij grensovergang

ZUNDERT - Een vrachtwagenchauffeur heeft zaterdagmiddag vijf illegalen in zijn laadruimte gevonden bij de grensovergang Hazeldonk. Het gaat om een echtpaar met een 5-jarig kind en twee mannen, allen vermoedelijk afkomstig uit Irak. Dit meldt de politie.

De 56-jarige chauffeur ontdekte de mensen toen hij in de middag zijn laadruimte opende om goederen over te laden.



Hij heeft de mensen meegenomen naar het politiebureau. Daar verklaarde één van de mannen uit de groep dat ze in België of Frankrijk waren opgestapt.



Geen asiel

De politie heeft een medische controle uitgevoerd bij de mensen, maar daarna mochten ze hun weg weer vervolgen. Volgens een woordvoerder van de politie is aan hen voorgelegd of ze asiel in Nederland wilden aanvragen, maar dat wilden ze niet. "In zo'n geval kunnen we ze niet vasthouden."