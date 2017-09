Jeffrey Herlings oppermachtig, Nederland start als tweede in Motocross of Nations

WINCHESTER - Nederland is in de kwalificatie voor de Motocross of Nations als tweede geëindigd, achter Frankrijk. Dat kwam mede door een duidelijke zege van Herlings. De Fransen mogen zondag als eerste een poortje kiezen op Matterley Basin.

De Motocross of Nations is het traditionele einde van het MXGP-seizoen, een landenwedstrijd. Ieder team komt met drie rijders aan de start, in verschillende categorieën. Voor Nederland komen Jeffrey Herlings uit Oploo, Glenn Coldenhoff uit Heesch en Eindhovenaar Brian Bogers in actie.



Kwalificatie

Een land krijgt punten voor de positie waarop een rijder eindigt. De winnaar van een race krijgt een punt, de nummer tien krijgt er tien. Het land met de minste punten wint. In de kwalificatie werd het slechtste resultaat geschrapt. Nederland kwam door een zege van Herlings en een derde plaats van Bogers op vier punten uit, net als Frankrijk.



De Fransen, winnaar van de laatste twee edities, kwamen met twee tweede plaatsen tot vier punten. Omdat Nederland van de twee landen het laagste individuele resultaat heeft, won Frankrijk de kwalificatie.



Herlings had al snel de leiding in zijn klasse, halverwege de wedstrijd moest concurrent Romain Febvre al afhaken. Uiteindelijk kwam Herlings met bijna een halve minuut voorsprong op de Fransman over de finish in de open klasse. Coldenhoff eindigde als tiende in de MXGP-race. Bogers zette een knappe prestatie neer en werd derde in de MX2-kwalificatie.



Race op zondag

Zondag staan er drie races op het programma, met in iedere race twee categorieën. Eerst is er een race met MXGP- en MX2-coureurs, daarna volgt een race met MX2-coureurs en de Open-klasse en als afsluiter is er de race met MXGP-coureurs en rijders uit de Open-klasse.



In de MXGP-categorie rijden coureurs uit de hoogste klasse van de motorcross. In de MX2-categorie komt vaak een jongere rijder uit het bewuste MX2-kampioenschap in actie, terwijl in de Open-klasse iedere coureur ingezet worden. Herlings komt voor Nederland in actie in de Open-klasse.