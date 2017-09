Veteranen steunen commando's die aangifte doen: 'We werken al jaren met slecht materiaal'

SON - In het Veteranenontmoetingscentrum is de aankomende rechtszaak tussen de commando's en Defensie het gesprek van de dag. Maar de zaak - aangespannen na een dodelijk ongeluk bij een schietoefening - haalt ook veel oud zeer naar boven. Volgens de aanwezige veteranen werken ze al jaren met slecht materiaal, met alle risico's van dien. Over de reden waarom ze dit accepteerden zijn ze unaniem eens: "Je zegt geen nee als militiair, je voert je taak uit."

Het nieuws van de aangifte tegen hun oude werkgever houdt de veteranen flink bezig. "Het is triest dat ze het hebben moeten doen. Maar ik denk dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor andermans leven", zegt oud-Luitenant-kolonel Huub Vleeshouwers. Zelf was hij in 1994 commandant in Bosnië. "Toen kregen we ook materiaal mee waarvan we wisten dat het niet het allerbeste was".



Geschiedenis herhaalt zich

En volgens Wim Wijn, een 80-jarige oud-marinier, speelde dit in zijn tijd ook al een grote rol. "In 1958 zat ik in Nieuw-Guinea. Geweer granaten ontploften niet op 80 meter afstand maar op gezichtsafstand. Het was oude verroeste rotzooi, afkomstig van een Engelse legerdump".



Maar volgens Wijn dachten ze er in die tijd niet aan om daartegen in opstand te komen. Dat is nu ook een vraag die Vleeshouwers zichzelf regelmatig stelt. Zou hij ee gezegd hebben? "Je zat toen in een flow. Je kreeg de opdracht kreeg om het te doen en dan ga je dat doen. Maar ik ben blij dat er nu commandanten zijn die zeggen: dit kan ik niet meer tot mijn verantwoordelijkheid rekenen.