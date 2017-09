NAC op jacht naar openingstreffer tegen ADO Den Haag [LIVE]

BREDA - NAC speelt zaterdagavond tegen ADO Den Haag. Het is een duel tussen de huidige nummer dertien en veertien van de eredivisie. Beide clubs hebben zeven punten. Tussenstand: 0-0.

NAC is binnen tien minuten heel dicht bij de openingstreffer. Mounir El Allouchi heeft de bal in het strafschopgebied. Hij kapt en draait, daarmee brengt hij zichzelf in kansrijke positie. Zijn schot gaat richting kruising, maar via het houtwerk komt de bal terug het veld in. Giovanni Korte schiet de rebound vervolgens ook op de paal.



Het zijn niet de enige kansen voor NAC, dat vol overtuiging de aanval zoekt. Manu Garcia dribbelt na iets meer dan twintig minuten spelen door de defensie van ADO heen, op het moment dat hij wil schieten glijdt de Spanjaard uit. Zijn schot mist daardoor kracht om echt gevaarlijk te worden.



Een paar minuten later krijgt Aaron Meijers geel nadat hij de doorgebroken korte naar de grond trekt. NAC-spelers willen meer dan geel voor de ADO-aanvoerder.



Opstelling



NAC neemt het in het eigen Rat Verlegh Stadion op tegen concurrent ADO Den Haag. Trainer Stijn Vreven heeft gekozen voor dezelfde elf spelers als tegen Feyenoord. Toen boekte NAC een historische 0-2 overwinning Paolo Fernandes is weer fit genoeg om te spelen, maar begint op de bank. Bij de tegenstander zitten met Tim Coremans, Donny Gorter, Erik Falkenburg en Elson Hooi meerdere spelers met een NAC-verleden op de bank.