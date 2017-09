Kwartfinale eindstation voor Michael van Gerwen op Players Championship

DUBLIN - Michael van Gerwen is er ook tijdens het tweede Players Championship van het weekend niet in geslaagd het toernooi te winnen. Vrijdag ging hij in de derde ronde onderuit, zaterdag was de kwartfinale het eindstation. Benito van de Pas, Jelle Klaasen en Berry van Peer werden al eerder uitgeschakeld.

Van Gerwen stond in de kwartfinale tegenover Mensur Suljovic. De Oostenrijker pakte de zege via een 122-finish op de bull. Hij versloeg Mighty Mike met 6-3.



Een ronde won Van Gerwen met 6-5 van Raymond van Barneveld, eerder op de dag was hij ook te sterk voor Steve West (6-1), Steve Hine (6-2) en Mick Todd (6-2).Jelle Klaasen werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij had weinig in te brengen tegen Vincent Kamphuis (6-2). Berry van Peer had geen kans tegen James Wilson, hij werd met 6-0 verslagen.Benito van de Pas hield het langer vol. In de eerste ronde won hij met 6-5 van Andy Boulton, Luke Woodhouse werd een ronde later met dezelfde cijfers verslagen. In de derde ronde verloor hij van Robert Owen (6-4).