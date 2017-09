Efteling-musical Sprookjessprokkelaar in première, totaal 450 gastacteurs [FILMPJES]

KAATSHEUVEL - De nieuwe Efteling-musical Sprookjessprokkelaar ging zaterdagmiddag in première in het Efteling Theater. Verdeeld over alle shows zijn ruim 450 opa’s, oma’s en hun kleinkinderen musicalsterren voor één dag.

Het verhaal gaat over de 12-jarige Sterre. Samen met haar opa woont ze aan de rand van het bos. Sterre gaat op zoek naar de sprookjesbibliotheek in een verlaten kasteel. Daar wachten eindeloos veel verhalen die verteld moeten worden. Ook maakt ze kennis met een bijzondere figuur: de Sprookjessprokkelaar.

Het attractiepark ging begin dit jaar op zoek naar 450 opa’s en oma’s die samen met hun kleinkinderen op het podium willen schitteren. De gastacteurs werden snel gevonden. Als snel had de Efteling 500 aanmeldingen. Om teleurstelling te voorkomen werd het aanmeldformulier van de site gehaald.Iedere voorstelling spelen tien van hen éénmalig mee. Zo ook Jill met haar opa Anton Boogers (64) uit Raamsdonksveer. "Het was heel leuk! Dit komt niet vaak voor. En het was vooral leuk dat ik op het podium mocht rondlopen met de fluit." Haar opa vult aan: "Eigenlijk zou oma gaan, maar die had last van haar heup. Dus ik viel maar in. Dit maak ik nooit meer mee."Voor de 7-jarige Meijl Berten uit Oirschot kwam een droom uit. Zij mocht samen met haar oma Marianne meespelen. "Het was heel leuk! Het ging heel goed." Haar oma: "Ik ben heel trots op mijn kleindochter."De musical is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2014 van schrijver Paul van Loon uit Drunen, prinses Laurentien en De Efteling. Het tweetal was bij de première aanwezig. "Het is mooi dat de verhalen en karakters die we bedachten tot leven komen in een musical. Dit is echt een eer!", vertelt prinses Laurentien tegen Omroep Brabant.De musical is nog tot en met 4 maart te zien in het Efteling Theater.