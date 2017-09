Defensief Willem II maakt het PSV moeilijk in Eindhoven [LIVE]

EINDHOVEN - Na de 1-7 zege op bezoek bij FC Utrecht is PSV koploper in de eredivisie. Zaterdagavond speelt in een Brabantse wedstrijd tegen Willem II. De Tilburgse club staat momenteel zeventiende. Tussenstand: 0-0.

Na iets meer dan een half uur spelen moet Jeroen Zoet redding brengen op een schot van Fran Sol. De bal komt door de voeten van Ben Rienstra, hij schiet vervolgens hard over.



Met nog een paar minuten op de klok in de eerste helft rollen er voorzichtig wat fluitconcerten van de tribunes. Het publiek in het Phillips Stadion is duidelijk ontevreden over het spel van de ploeg van trainer Phillip Cocu, dat slordig en met weinig creativiteit speelt. Willem II-goalie Timon Wellenreuther is in de eerste helft niet echt op de proef gesteld.



Willem II-muur



Het eerste schot van de wedstrijd is van Jürgen Locadia. In de volgende aanval is Willem II gevaarlijk. Fran Sol schiet de bal onder PSV-goalie Jeroen Zoet door, maar zijn inzet gaat voorlangs.De bezoekers geven PSV een duidelijke opdracht. De ploeg van trainer Erwin van de Looi speelt met vijf verdedigers, het staat daarnaast eigenlijk heel de tijd met elf man achter de bal als PSV in balbezit is. De thuisploeg mag bedenken hoe het door die muur kan breken.Bij beide ploegen zijn er geen verrassingen in de opstelling. Bij PSV keert Luuk de Jong terug in de wedstrijdselectie. De spits is weer fit na een forse ribblessure . Bij Willem II ontbreekt er juist een spits. Etien Velikonja ontbreekt wegens hamstringklachten.