Man rijdt lantaarnpaal uit de grond en knalt tegen boom

GEFFEN - Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Geffen. Hij reed een lantaarnpaal volledig uit de grond en botste vervolgens tegen een boom.

Het ongeval gebeurde rond 18:30 op de Rijksweg. Er was geen ander verkeer in de buurt. Hoe de man de macht over het stuur kon verliezen is onduidelijk.



Hij is afgevoerd met een ambulance. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.